Denizli'de ambulansta oksijen tüpü parladı: 2 sağlıkçı yaralandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulansta oksijen tüpünün parlaması sonucu 2 görevli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'ndeki 112 Acil İstasyonu'nda park halindeki ambulansta oksijen tüpünün değişimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle parlama meydana geldi.

AA'nın haberine göre; bu sırada ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hasan Eryeğen (42) ile Dilek Buruk (40) yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki sağlık görevlisi bölgeye sevk edilen başka ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ambulansın içindeki küçük çaplı yangını söndürdü.