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        Haberler Gündem Güncel Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası

        Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası

        Denizli'de görülen şap hastalığı nedeniyle Çal ve Bekilli ilçelerinde 20 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:16
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        Denizli'de 20 mahalleye şap karantinası
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        Denizli'de şap hastalığının görüldüğü 20 mahalle karantina altına alındı.

        Çal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Akkent Mahallesi'nde şap hastalığına rastlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Akkent, Hançalar, Alfaklar, Hüseyinler, İsmailler, Şapçılar, Kocaköy, Süller, Bahadınlar, Sazak, Develler, Çalkuyucak, Çalçakırlar, Selcen, Kabalar, Yeşilyurt, Ortaköy mahallelerimizde ve Bekilli ilçesi Yenimahalle, Bahçeli ve Yahyalar Mahallerinde 13 Mayıs 2024 tarih ve 2024/1 sayılı İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı'yla hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Yeni alınacak İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına kadar bu mahallerde hayvan giriş çıkışı yasaktır. Tedbirlerin dikkatlice uygulanmasını ve takip edilmesini dikkatlerinize sunarız." denildi.

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        #şap hastalığı
        #Denizli
        #karantina
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