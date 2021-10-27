Ormanların özellikle fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptığını bildiren Şen, şöyle konuştu:

"Kırklareli kuzey Batı Trakya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya açılan eşsiz bir lokasyona sahip, saklı bir cennet. Bu nedenle özellikle sonbaharda Kırklareli'nin bu eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmak, sizleri burada ağırlamak istiyoruz.