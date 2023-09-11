Denizde can pazarı! Şişme botla 13.5 saat sürüklendiler
Tekirdağ'da şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan 4 kişi, Marmara Adası önlerinde fark edilip, 13.5 saat sonra Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden Mertcan K. (25), Hacı Ali A.(26), Murat T. (34) ve Yusuf D. (37), dün saat 18.00 sıralarında şişme botla denize açıldı.
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4 kişi, bir süre sonra dalgalar ile açığa sürüklenip, gözden kayboldu.
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Bottaki kişilerin yakınları, haber alamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi.
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Ekipler hem arama çalışması başlattı hem de ticari gemilere telsiz ile durumu bildirdi.
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Marmara Denizi'nde gece boyunca çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Rus bayraklı 'Serdolik isimli' kargo gemisi, Marmara Adası önlerinde, şişme bottaki 4 kişiyi fark etti.
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Rus mürettebat, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 11.00 sıralarında 4 kişiyi kurtarıp, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirildi. Bu kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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