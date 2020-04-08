Denizbank çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Bugünden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

DenizBank, 16 Nisan'a kadar bu kanallardan yapılacak EFT ve havale işlemlerinden herhangi bir ücret almayacak.

Müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken çalışanlarının sağlığını da korumak amacıyla genel müdürlükte çalışan ekipleri planlı olarak evden çalışma düzenine geçiren banka, şubelerdeki çalışanların planlı olarak birer hafta dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu.

DENİZBANK İLETİŞİM ADRESLERİ

Denizbank Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Denizbank Genel Müdürlüğüne 0212 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Denizbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası ise 444 0 800; Denizbank Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası 0850 222 08 00'dır. Denizbank müşterileri, telefon bankacılığı ile ilgili işlemlerini bu iki numara üzerinden gerçekleştirmektedir.