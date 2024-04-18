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        Haberler Ekonomi Emlak Denizbank kiracıydı, sahibi oldu - Emlak Haberleri

        Denizbank kiracıydı, sahibi oldu

        Denizbank, genel müdürlük binası olarak kullandığı Şişli'deki 39 katlı binayı Torunlar GYO'dan satın aldı. 12 milyar 400 milyon TL + KDV olarak değerlenen binaların da üzerinde bulunduğu arsanın satışı, 11 milyar 584 milyon 751 bin 750 TL (yaklaşık 377 milyon dolar) + KDV bedelle gerçekleşti

        Giriş: 18.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:03
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        Denizbank kiracıydı, sahibi oldu
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        Torunlar GYO'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

        "Büyükdere Caddesi 141 Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ve tapunun İstanbul ili, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 2011 ada, 7 parsel'de kayıtlı bulunan toplam 11.099,39 m2 arsa üzerindeki bina ve tapuda kayıtlı olan ve olmayan tüm müştemilatları dahil, 6 bodrum katına ilave olarak 33 katlı ve böylece toplam 39 katlı 106.080 m2 kullanım alanı bulunan ve halen Denizbank tarafından Genel Müdürlük binası olarak kullanılan şirketimize ait Torun Tower Ofis binası, 11.584.751.750 TL +KDV bedelle Denizbank A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 12.400.000.000 TL + KDV değer takdir edilmiştir.

        Bahse konu taşınmaz, Türkiye'nin en büyük ofis binalarından biridir. Ticari gayrimenkul piyasasındaki işlemlerin kısıtlı olması, büyük hacimli ve blok bir satış olması ve satış bedelinin peşin ödenmesi gerekçeleriyle söz konusu taşınmaz, değerleme firması tarafından belirlenen makul değere göre %6,57 iskonto ile satılmıştır. Tapu devri 17.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

        Bu durum, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara açıklanacak ve gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

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