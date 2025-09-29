DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ: Ülkemizin önde gelen firmalarını destekleyeceğiz

ENBD Başkan Vekili ve DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD Group CEO’su Shayne Nelson ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ev sahipliğinde düzenlenen davette, Banka ile iş dünyasının Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki potansiyel iş birliklerine yönelik fırsatlar ele alındı.

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, buluşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DenizBank’ın önümüzdeki dönem hedefinin, uluslararası arenada iş dünyasının güvenilir partneri haline gelmek olduğunu belirtirken, “Emirates NBD ile Türkiye’nin büyük ve en başarılı özel bankalarından biri olma vizyonuyla yol alıyoruz. Hissedarımız, 2023-2025 yılları arasında ülkemizde toplam 28 Milyar Dolar tutarında işleme aracılık etmiş, Türkiye ile çok yakın çalışan bir kurum. Önümüzdeki dönemde, Emirates NBD’nin uluslararası gücü ile DenizBank’ın yerel gücünü birleştirecek, uluslararası arenada da ülkemizin önde gelen firmalarını destekleyeceğiz” dedi.

REKLAM advertisement1