DenizBank sürdürülebilirlik ilintili 605 milyon dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ile yılın ikinci yarısında gerçekleşen en yüksek tutarlı işleme imza attı. 17 ülkeden 36 bankanın katıldığı 367 gün vadeli sendikasyon, yılın ikinci yarısının en geniş katılımlı işlemi oldu. Banka, 605 milyon dolar ile yılın ikinci yarısının en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik ilintili işleminde, sürdürülebilir tarımın ve kadın girişimcinin finansmanına verdiği önemi yineledi. DenizBank, temin ettiği kaynak için sürdürülebilir tarıma ve kadın işletmecilere sağlayacağı finansman hedefini 2 kat artırarak bu alanlardaki taahhüdünü de güçlendirdi. İşlem ile Bankanın ekonomiye sağladığı sürdürülebilirlik ilintili finansman miktarı 1,8 milyar dolara ulaştı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN KULLANILACAK
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, işlem sonrası yaptığı değerlendirmede, “DenizBank olarak ülke ve gezegenimizin geleceği için üstlendiğimiz sorumlulukların bilincindeyiz. Sürdürülebilirliği; çiftçimizin, KOBİ’mizin ve ekonomimizi ayakta tutan tüm niş sektörlerin finansmanından çevresel politikalarımıza; kurum kültürümüzün tamamına entegre ediyoruz. Bu sebepledir ki, gözümüz gibi bakılması gerektiğine inandığımız tarımı tam 20 senedir inovatif çözümlerimiz ve sınır tanımadan, köylere, tarlalara kadar ulaştırdığımız nitelikli finansal hizmetlerimizle destekliyoruz. Ülkemizde ilk kez tamamen tarım sektörünün dinamiklerine özel tasarlanan, hasat vadeli finansal enstrümanımız Üretici Kart ile bu topraklarda üretimin, verimliliğin durmaksızın devam etmesine katkı sağlıyoruz. Yeni sendikasyon kredimizde de tarıma yönlendirdiğimiz bu kaynağı daha da büyütmeyi öncelik olarak belirledik. Bu sebeple, Ekim 2021’deki sürdürülebilirlik ilintili ilk sendikasyonumuzda, sürdürülebilir tarım kredilerimizi artırmak amacıyla belirlediğimiz performans kriterimizi şimdi iki katına çıkarıyor; Üretici Kartımızın cirosunu ise %15 artırmayı taahhüt ediyoruz. Diğer yandan, gıda güvenliği ve temiz kaynaklar kadar, kadın istihdamı ve girişimciliğinin de ülke geleceği açısından hassasiyetle sahiplenilmesi gerektiğine inanıyor; özellikle küçük ve orta ölçekteki kadın işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için 1 milyar TL kredi sağlamayı da hedeflerimiz arasına koyuyoruz. DenizBank olarak ilk günden bu yana memleketimiz için çalışıyoruz. Ülkemizin her karışında, bağında, tarlasında, çiftçilerimizden kadın girişimcilerimize, insanlarımızın ekonomiye katkısını güçlü şekilde sürdürebilmesinde payımız bulunmasından mutluluk duyuyoruz. Geleceğimize hizmet eden her alanda iz bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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