Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi tarafından hazırlanan "Küresel Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Raporu"nun ikinci baskısından derlenen bilgilere göre, 2019 yılı, yeni eklenen 6,1 gigavatlık kurulu güçle küresel ölçekte 29,1 gigavata ulaşan deniz üstü rüzgar sektörünün en etkin yılı olarak tarihe geçti.
Çin, geçen yıl hayata geçirdiği 2,4 gigavatlık kurulu güçle yeni kapasite ilavesi konusundaki liderliğini üst üste ikinci kez korudu. Bu ülkeyi, yıllık 1,8 gigavatlık yeni kurulumla Birleşik Krallık ve 1,1 gigavatlık kurulumla Almanya takip etti.
2019'da eklenen toplam 6,1 gigavatlık kurulu gücün yüzde 59'u Çin'in başı çektiği Asya-Pasifik bölgesinde, yüzde 41'i Avrupa'da hayata geçirildi.
Rapora göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı küresel krizin etkilerine rağmen bu yıl da benzer seviyede bir kapasitenin devreye alınması bekleniyor.
2030'A KADAR 205 GİGAVATIN ÜZERİNDE YENİ KURULU GÜÇ
Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücündeki yıllık artışın 2024'e kadar ortalama yüzde 18,6'lık, 2030'a kadar da yüzde 8,2'lik bir büyüme hızına ulaşarak, yeni kapasite ilavesinin 2025'te 20 gigavatı, 2030'da 30 gigavatı geçeceği tahmin ediliyor.
2030'a kadar küresel kapasiteye 205 gigavatın üzerinde yeni deniz üstü rüzgar kurulu gücünün ekleneceği öngörülüyor.
Böylece, Avrupa'da devam eden hızlı büyüme, Asya Pasifik bölgesindeki önemli artış ve ABD'de büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesinin etkisiyle 2019'un sonunda 29,1 gigavat kurulu güce sahip küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünün, 2030 yılına gelindiğinde 234 gigavatın üzerine çıkması bekleniyor.
TÜRKİYE'DEKİ DURUM
Raporda, Türkiye'nin, üç tarafının denizlerle çevrili ve kıyı derinliğinin fazla olmaması dikkate alındığında önemli bir deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Gelecek yıllarda özellikle Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinde artış bekleniyor. Türkiye'nin de bu alandaki potansiyelini değerlendirmesi tavsiye edildi.
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