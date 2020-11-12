Bir süre önce dayısını koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Deniz Uğur, bugün gündem oldu. İşte Deniz Uğur'un gündem olma sebebi ve hayat hikayesiyle bilgiler...
KAYBETTİĞİNİZ SANDIĞINIZ HER ŞEYİ...
Üç çocuk annesi oyuncu Deniz Uğur, dokuz yıl önce meme kanserine yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu.
Uğur, o dönemlerde çocukları ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabına ekledi. 49 yaşındaki oyuncu, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor.
DENİZ UĞUR KİMDİR?
Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. Ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis'in torunudur, bu nedenle Ubıh ve Adige kökeni de vardır. Baba tarafından ise, dedesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur.
İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yaz Evi dizisi ile yaşayan Deniz Uğur; Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Paramparça Aşklar, Ertelenmiş Hayatlar, Baba Oluyorum, Sahte Prenses, Hayatım Sana Feda, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Benimle Evlenirmisin, Yalan dünya, Kurtlar Sofrası gibi bir çok proje de rol almıştır. Deniz Uğur şimdilerde Kanal D ekranlarınya yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat veren Deniz Uğur, 1.67 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.
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