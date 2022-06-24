Tiyatro festivali başladı

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Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, ‘Şehirde Kimse Yokken’ ile başladı

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Balıkesir Tiyatro Festivali'nin ikinci ayağı olan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, Ayvalıkta başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan etkinliğin tanıtımına

Elçin Sangu, Serkan Keskin, Feri Baycu, Meriç Aral, Fırat Çelik, Taner Rumeli, Tülin Özen, Tansu Biçer ve Efe Tunçer katıldı.

Festivalin ilk gününde Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse ve Ersin Arıcı’nın rol aldığı ‘Şehirde Kimse Yokken’ adlı tiyatro gösterisi sergilendi. Daha sonra da sahneye çıkan Oğuzhan Uğur bir konser verdi.

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek diğer oyunlar ise Tülin Özen ve Tansu Biçer’in oynadığı ‘Nora 2’, Nilperi Şahinkaya’nın tek kişilik performansıyla sahnelediği yeni oyunu ‘Doğal Afet’, Serkan Keskin, İbrahim Selim ve Sarp Aydınoğlu’nun performansıyla ‘Kuşlar’, Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen’in oynadığı ‘Vahşet Tanrısı’ olacak.

Kalben, Mirkelam ve Dolu Kadehi Ters Tut’un konserleri de festivale ayrı bir renk katacak.