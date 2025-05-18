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        Haberler Magazin Deniz Seki ve Tuğba Özerk'ten Linet paylaşımı; Biri destek oldu diğer karşı çıktı - Linet nereli, neden protesto edildi?

        Deniz Seki ve Tuğba Özerk'ten Linet paylaşımı

        İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, konser öncesinde sahne alacağı mekânda protesto edildiğini duyurmuştu. Yaşananların ardından meslektaşı Deniz Seki, Linet'e destek veren bir paylaşımda bulunurken Tuğba Özerk ise "Ülkesine iadesini talep ediyorum" diyerek karşı bir yorumda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:21
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        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
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        İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sahne alacağı mekânda bir protesto eylemiyle karşılaştığını belirterek yetkililere seslenmiş ve yardım talebinde bulunmuştu.

        "Can güvenliğim yok"
        "Can güvenliğim yok"

        Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirmişti.

        "LİNET BU ÜLKENİN VATANDAŞI"

        Yaşananların ardından Linet'e meslektaşı Deniz Seki'den destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Seki, "Linet sadece bir sanatçı değil, bu ülkenin vatandaşı. Kökeni üzerinden dışlanması; müziğe, emeğe ve kadınlara yapılan büyük bir haksızlık. Sahne sadece ışık değil, alın teridir. Ve bugün o sahne karartıldı. O sahnede sadece Linet yoktu, onunla birlikte umut vardı, emek vardı, müzik vardı..." ifadelerini kullandı.

        Deniz Seki
        Deniz Seki

        "ÜLKESİNE İADE TALEP EDİYORUM"

        Ancak şarkıcı Tuğba Özerk ise Deniz Seki'nin aksine Linet'in İsrail'e iade edilmesi gerektiğini ifade eden bir yorumda bulundu. Özerk, Linet için "Can yangınında söylediği sözleri kabul etmiyorum. Sevgimizle ülkesine iade talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Tuğba Özerk
        Tuğba Özerk
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        #linet
        #deniz seki
        #Tuğba Özerk

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