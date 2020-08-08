Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin Karşıyaka Mahallesi sahilinde gezen vatandaşlar, deniz kenarında tarihi esere benzer taş olduğunu gördü.

DHA'nın haberine göre vatandaşların haber vermesi üzerine deniz kenarına gelen Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, taşı inceledi.

Roma dönemine ait yaklaşık 50 kilogram ağırlığında sütün başlığı olduğu değerlendirilen eser, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Alaplı Belediyesi'ne götürülen sütün için Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze görevlilerinin ilçeye gelerek sütün üzerinde inceleme yapacağı öğrenildi.