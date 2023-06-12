ÇIRALI SAHİLİ'NDEKİ YASAKLAR

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, hava serin olmasına rağmen bu yıl yuvalama işlemlerinin erkenden başladığını belirtti. Uzun süredir bu alandaki yuvalama işlemleri verilerini ellerinde bulundurduklarını belirten Altunkaya, "Her yıl kaç yuva olduğu, kaç anne deniz kaplumbağasının gelip kaç yumurta bıraktığını biliyoruz. Geçen sene 104 yuva vardı. 3 bin 400 canlı yavru denizle buluştu. Çok azı yaşıyor" dedi. Yuvaları korumak için sahilde bazı yasakları hayata geçirdiklerini de kaydeden Altunkaya, "Akşam saatlerinden itibaren sahile gelmek yasak. Ateş yakmak, ses çıkarmak saat 06.00'ya kadar yasak. İnsanlar tatile gelince biraz rahat olmak istiyor. Sahile aracıyla inmek isteyenler oluyor. Bunlarla ilgili cezalar var. 200 bin TL'ye kadar çıkıyor bu cezalar" dedi.