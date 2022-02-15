Deniz Hamzaoğlu bu senin iddialı projelerinden biri olan Baba dizisinde Yaşar karakterine hayat verecek. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Deniz Hamzaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Deniz Hamzaoğlu hakkında merak edilenler...
DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
24 Kasım 1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü.
Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük Bölümünde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Hâlen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.
DİZİ VE FİLMLERİ
Yaygara 87 - Sinema Filmi - 1986
Karadayı - TV Dizisi - 2012/2015
Tatlı Küçük Yalancılar - TV Dizisi - 2015
Durak - Sinema TV - 2015
Hayat Şarkısı - TV Dizisi - 2016
Dört Köşeli Üçgen - Sinema Filmi - 2016
Marlon - Sinema Filmi - 2016
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - Sinema Filmi - 2017
Aile Arasında - Sinema Filmi - 2017
Nefes Nefese - TV Dizisi - 2018
Halka - TV Dizisi - 2019
Bayi Toplantısı - Sinema Filmi - 2020
Ya İstiklal Ya Ölüm - TV Dizisi - 2020 (Hüsamettin Bey)
Kırmızı Oda - TV Dizisi - 2020
Kahraman Babam - TV Dizisi - 2021
Fatma - İnternet dizisi - 2021
Aşk Taktikleri - Sinema Filmi - 2021
İkimizin Sırrı - TV Dizisi - 2021
Baba - TV Dizisi - 2022
Dilberay - Sinema Filmi - 2022
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