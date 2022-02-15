Deniz Hamzaoğlu bu senin iddialı projelerinden biri olan Baba dizisinde Yaşar karakterine hayat verecek. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Deniz Hamzaoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Deniz Hamzaoğlu hakkında merak edilenler...

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

24 Kasım 1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yalova'da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerinde eğitim gördü.

Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını Rejisörlük Bölümünde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Hâlen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.

DİZİ VE FİLMLERİ

Yaygara 87 - Sinema Filmi - 1986

Karadayı - TV Dizisi - 2012/2015

Tatlı Küçük Yalancılar - TV Dizisi - 2015

Durak - Sinema TV - 2015

Hayat Şarkısı - TV Dizisi - 2016

Dört Köşeli Üçgen - Sinema Filmi - 2016

Marlon - Sinema Filmi - 2016

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - Sinema Filmi - 2017

Aile Arasında - Sinema Filmi - 2017

Nefes Nefese - TV Dizisi - 2018

Halka - TV Dizisi - 2019

Bayi Toplantısı - Sinema Filmi - 2020

Ya İstiklal Ya Ölüm - TV Dizisi - 2020 (Hüsamettin Bey)

Kırmızı Oda - TV Dizisi - 2020

Kahraman Babam - TV Dizisi - 2021

Fatma - İnternet dizisi - 2021

Aşk Taktikleri - Sinema Filmi - 2021

İkimizin Sırrı - TV Dizisi - 2021

Baba - TV Dizisi - 2022

Dilberay - Sinema Filmi - 2022