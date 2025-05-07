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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu

        Deniz Akkaya, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tazminat cezasına mahkum edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:11 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:57
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        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
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        Geçtiğimi yıl mayıs ayında boşanma davası ve kızının velayet tartışmaları nedeniyle Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu röportaj yapmak için Deniz Akkaya'nın evine gitmişti.

        Deniz Akkaya da bu duruma tepki göstererek Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a tepki göstermişti.

        Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip Twitter'da paylaşan Deniz Akkaya, Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız bildiklerimi anlatmıyorum anlatmaya başlarım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı.

        Sonuçlanan dava ile birlikte Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

        Yine hapis cezası aldı
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