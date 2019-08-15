Deniz Akkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merk konusu oldu. Manken oyuncu ve sunucu olan Deniz Akkaya'nın sosyal medyada bir videosu yayınlandı. Akkaya, görüntülerde "Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" dedi. Ünlü mankenin bu paylaşımının ardından tepkileri de çığ gibi büyüdü.

DENİZ AKKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Akkaya (d. 3 Ağustos 1977, İstanbul),Türk manken, oyuncu ve sunucu.

Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.

Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

OYUNCULUK KARİYERİ

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)

Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)

Okul (2003) (Alev)

Metro Palas (2004) (Yelda)

Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)

Yeşil Işık (2002)

Hemşerim (1997)

Ölümle Dans