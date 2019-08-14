Ata Demirer ile yaşadığı aşkla adını duyuran Aslı Turanlı'nın paylaşımına tepki yağdı. Deniz Akkaya ile arabanın içinden görüntülerini yayınlayan ikiliden Deniz Akkaya'nın, 'Şişman ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum' sözlerine tepki yağdı.

Turanlı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

DENİZ AKKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Deniz Akkaya gelen tepkiler sonrasında şunları söyledi:

Öncelikle bir kere şunu söyleyeyim, kimse bana bir konuyla ilgili yaptığım espriyi şişirip bana karşı kullanamaz. Benim bu konuyla ilgili insanlara yardım ettiğim biliniyor.