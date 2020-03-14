"HERKESE DUA EDİYORUM"

İspanya'da havaalanı bomboş. Dünyadaki tüm işletmeler bundan çok etkileniyor. Kaygı, panik, histeriden bahsetmiyorum bile...

Maskelerin bunu durdurmadığını biliyorum ama hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Herkesin sağlığı ve güvenliği için dua ediyorum.