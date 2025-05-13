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        Denise Capezza: Geçmişte Türktüm

        2012'den bu yana Türkiye'de yaşayan ve çalışan İtalyan oyuncu Denise Capezza, geçmişte Türk olduğuna inandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:53
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        "Geçmişte Türktüm"
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        35 yaşındaki İtalyan oyuncu Denise Capezza, mesleğini 13 yıldır Türkiye'de icra ediyor. Bugüne kadar 6 Türk yapımında rol alan Capezza, reenkarnasyona inandığını ve önceki hayatlarından birinde Türk olduğuna inandığını açıkladı.

        Denise Capezza, katıldığı programda bu konuda şunları söyledi: Türkçe şarkıları çok seviyorum. Barış Manço, Fikret Kızılok, Sezen Aksu ve Duman'ın şarkılarını çok seviyorum.

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        Napoli doğumlu olan Denise Capezza, Türkiye'de yaşamaya başlamadan önce ülkesi İtalya'da oyunculuğun yanı sıra modellik ve balerinlik yaptı.

        Denise Capezza, Habertürk'e verdiği röportajda Türkiye'de yaşamak ve çalışmakla ilgili duygularını şöyle dile getirmişti: Çok şaşırıyorlar. ‘Nereden çıktı?’ diyorlar. Zaten ben de kendime aynı şeyi söylüyorum ‘Nereden çıktı?’ diye. Tamamen kaderle buraya geldim ama Türkler, Napolililere çok benziyor. Sıcakkanlılar, o yüzden burada hiç yabancılık çekmedim. Sadece başlarda zorlandım. Hiç Türkçe bilmiyordum ve Moldovalı karakter oynuyordum. Başrolde olduğum için bazen senaryo bir akşam önce geliyordu. O yüzden oyunculuktan da çok memnun değildim. Çünkü ezberlemiyorsan doğal olarak iyi oynayamıyorsun.

        Denise Capezza, Türkiye'deki kariyer planlaması için ise şunları söylemişti: Yabancı olduğum için burada hep aynı rolü teklif ediyorlar. O yüzden biraz daha farklı bir karakter oynamak isterim. Yurt dışında okuyup ülkesine dönen ve insanlara yardım eden kahraman bir kadın olabilirim. Farklı şeyleri denemek istiyorum.

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        #Denise Capezza
        #italya
        #türk

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