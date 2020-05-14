Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.

AA'nın haberine göre; Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana California'dan seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Temsilciler Meclisinde şimdilik boşalan koltuğu dolduran Garcia, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Smith'e karşı tekrar yarışacak.