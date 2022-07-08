Tatilde yürüyüş

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yaklaşık 9 aydır birliktelik yaşayan Demet Şener ve iş insanı sevgilisi Tolga Arman, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. Çift, Türkbükü'nde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Ailece tatil yaptıklarını söyleyen çift, çocuklarını evde bırakıp, kendilerine zaman ayırdıklarını söyledi.