"İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR ANNENİN KIZIYIM"

Eski manken, annesi Naime Şener'in doğum gününü kutladı. Instagram'dan birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan 1995 Türkiye Güzeli, gönderisine, "İyi ki doğdun annem... İyi ki senin gibi bir annenin kızıyım. Yeni yaşında da hep böyle sağlıklı, huzurlu, mutlu ol. Seni çok çok çok çok çok seviyorum..." notunu düştü.

Demet Şener'in Naime Şener'e olan benzerliği, "Güzelliğini annesinden almış!" yorumlarına neden oldu.