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Demet Şener: Çocuklarım yalan dolan yerine gerçek aşkı görsünler! - Magazin haberleri

Demet Şener: Çocuklarım gerçek aşkı görsünler!

İbrahim Kutluay'la 13 yıl, Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalan ve son dönemde Tolga Arman'la aşk yaşayan Demet Şener, sosyal medyada gündem olan sevgilisiyle öpüşürken resmedilen tablo hakkında ilk kez konuştu. İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Şener, "Saman altından su yürütmüyorum, utanılacak hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden çocuklarım yalan dolan yerine gerçek aşkı görsünler!" dedi

12.06.2022 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Eski manken Demet Şener, önceki gün bir davette objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili konuştu.

  • "BUNLAR ÇOK KOMİK ŞEYLER"

    Şener, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tolga Arman ile öpüşürken resmedilen tabloyu evine asıp, önünde verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmıştı. 

    Sosyal medyada gündem olan tabloyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Demet Şener, "Hediye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geldi, herkes geç kaldı. Çok hoşuma giden, çok özel bir ressam yaptı. Öylesine bir resim değil o. Tolga'yı ve beni çok sevdiği için yaptı, normalde böyle bir şey yapmıyor. Bir tablo asılmış, o tabloda öpüşüyormuşsun... Bunlar çok komik şeyler. Ben o yüzden hiç takılmıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "UTANILACAK HİÇBİR ŞEY YAPMIYORUM!"
     
    45 yaşındaki Şener, muhabirlerin "Tablonun evinizin salonunda olması biraz iddialı değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
     
    Hayır. Ben her şeyi dürüstçe yaşıyorum, çocuklarım benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım. Saman altından su yürütmektense alnı dik bir şekilde hayatımı yaşamayı tercih ediyorum. Utanılacak hiçbir şey yapmıyorum. 17 yaşımdan beri beraberiz, hayatımda hiçbir şeyi saklamadım doğru ya da yanlış. İyi ki de böyle yaptım. Çoğu insan takdir ediyor, takdir etmeyen de olabilir, onlara değişik gelebilir. Ben çocuklarıma aynı evde yaşıyorum, Tolga da kendi evinde kızıyla yaşıyor. O yüzden bizler arada sırada evlerimizde buluşuyoruz. Çocuklarımızın her şeyiyle bire bir ilgileniyoruz. Her türlü annelik görevimi fazlasıyla yapıyorum. O yüzden çocuklarım gerçek aşkı sevgiyi görsünler, yalan dolan yerine onu görsünler.

  • "NEYİ SAKLADIM?"

    Demet Şener, bu sözlerinin 2018 yılında boşandığı, iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a gönderme olarak algılanabileceği yorumu yapılınca, "Neyi sakladım ki hayatımda, sizler beni tanıyorsunuz. Bende yalan dolan yok. Bir kadının gözlerinin içine bakan, onu her dakika mutlu etmeye çalışan biri. Çocuklarım bunu görerek büyüyorlar. Daha güzel bir şey var mı? Annelerini mutlu eden bir insan var orada." şeklinde konuştu.

  • "ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

    Şener'e, yeniden nikah masasına oturmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Ünlü isim, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullandı.

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