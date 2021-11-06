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Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile tatilde: Kapadokya aşıkları! - Magazin haberleri

Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile tatilde: Kapadokya aşıkları!

Aşkları temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Demet Şener-Tolga Arman çifti, Kapadokya'ya gitti. Sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Şener'in parmağındaki tektaş ise dikkat çekti

06.11.2021 - 10:05 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Eski manken Demet Şener, mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Sürpriz aşkları dört ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, soluğu Kapadokya'da aldı.

  • ROMANTİK TATİL

    Daha önce "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum." açıklamasını yapan Şener, romantik tatilden fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • TEKTAŞI DİKKAT ÇEKTİ

    Sevgilisi ile birlikte objektif karşısına geçen Demet Şener, mutluluk pozlarını, "Harika bir tatilin ardından..." ifadeleriyle Instagram'dan paylaştı. Takipçileri eski mankenin gönderilerini beğeni yağmuruna tutarken, Şener'in parmağındaki tektaş da dikkatlerden kaçmadı.

  • "SONUCA BAKALIM"

    İki ay önce iş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta eğitim gördüğü, çiftin de bu sayede tanıştığı ileri sürülmüştü.

    İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Zaten pandemiden dolayı iki yıldır yapılmıyor. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik. Her şey yolunda." demişti.

    Şener, "İlk adım kimden geldi?" sorusuna, "İlk adımı boş verin, ne fark eder? Sonuca bakalım..." şeklinde yanıt vermişti.

  • "KARŞIMIZDAKİ İNSANIN PUSULASINI ARAŞTIRMIYORUZ!"

    Öte yandan Eski mankene, Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim." açıklaması hatırlatılmıştı.

    Demet Şener, konuyla ilgili, "Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Onu anlatmak istemiş. Başka bir şey dediğini zannetmiyorum. Aşk bu, kiminle olursa aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın pusulasını araştırmıyoruz herhalde, onu demek istedi Çağla. Belli bir işi gücü olsun, onun dışında aşk yani..." yorumunu yapmıştı.

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