Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski manken Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülendi. Araçları ile seyir halinde olan çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Sahilde tur aran ikili, muhabirlere "Kolay gelsin" dedi. Çift, trafik açıldıktan sonra yoluna devam etti.