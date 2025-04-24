Demet Şener, İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün hakkında konuştu: Aldatıldığımda da 'Öyle bir şey yok' demişti - Magazin haberleri

Demet Şener, İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün hakkında konuştu: Aldatıldığımda da 'Öyle bir şey yok' demişti - Magazin haberleri

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 8 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilmişti.O dönem Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile İbrahim Kutluay ise Demet Şener ile evliydi. O dönem bu iddiaların ardından Büyüküstün ile Kutluay, haklarındaki aşk iddialarını reddetmişti.

Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay

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İbrahim Kutluay, 2018'de Demet Şener ile boşandıktan sonra Edwina Sponza ile aşk yaşamıştı. Tuba Büyüküstün ise Onur Saylak ile evliliğini 2017'de sonlandırmıştı.

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İbrahim Kutluay ve Demet Şener

Tuba Büyüküstün ile İbrahim Kutluay hakkında yıllar sonra yeni bir iddia ortaya atıldı, ikilinin görüşmeye başladığı ileri sürüldü. İkiliye ait olduğu iddia edilen Paris'te çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün

ESKİ EŞİ KONUŞTU

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener, Kuruçeşme'de katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün'e ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sorması üzerine bir itirafta bulundu.

"ALDATILDIĞIMDA BİLE 'ÖYLE BİR ŞEY YOK' DEMİŞTİ" Demet Şener; "Beni hiç ilgilendirmiyor, o zaten aldatıldığımda bile 'Öyle bir şey yok' demişti. Bana değil ona sorun. Davaya başlandıktan sonra kimsenin kimseyle alakası kalmadı. Üzerinden kaç sene geçmiş" ifadelerini kullandı.