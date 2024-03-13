Demet Şener: Hayallerimin ötesindesin
Demet Şener, sosyal medya hesabında İbrahim Kutluay'dan dünyaya gelen kızı İrem'in lise mezuniyeti için duygusal bir paylaşımda bulundu
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1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1'inci olan Demet Şener, 15 Temmuz 2005'de millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlenmişti. Şener'in bu evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı İrem'in lise mezuniyeti için duygusal bir paylaşımla kutladı.
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"NEREDEN NEREYE"
Kızının yetişkin ve çocukluk fotoğraflarını paylaşan Demet Şener, "Benim güzel,zarif kızım ne ara bu kadar büyüdün. Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir genç kız hayal et deselerdi bu kadarını tahmin edemezdim sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana Allah yolunu açık etsin. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Sanırım seni çok çok çok çok seviyorum. Not: Yana kaydırıp 1.sınıf ilk gün fotoğrafını görebilirsiniz nerden nereye……çok şükür." ifadelerini kullandı.
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Demet Şener, ardından kendi fotoğrafını da paylaşıp şu notu düştü; "Türkiye güzeli seçildiğim gece tam senin yaşındaydım."
Fotoğraflar: Instagram