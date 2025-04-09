Demet Şener'den, Sibel Taşçıoğlu'na: oyunculuğunla bizi mest ettin

SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu için sette veda pastası kesildi.

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Veda sonrası Taşçıoğlu'nun akrabası olduğu bilinen emekli manken Demet Şener ve rol arkadaşı Şebnem Bozoklu, duygusal paylaşımlarda bulundu.

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Şebnem Bozoklu paylaşımında; "Gördüğüm, çalıştığım en şahane oyunculardan birisin Sibel’ciğim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Demet Şener ise şu sözlerle duygularını dile getirdi; "Güzel kalplim benim Sibel Taşçıoğlu… Müthiş oyunculuğunla bizi mest ettin. Seninle gurur duyuyorum. Eminim, en kısa sürede seni yine ekranlarda keyifle izleyeceğiz. Vedanı tüm zarafetinle yaparak herkese o güzel yüreğini göstermişsin."