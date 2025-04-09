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        Haberler Magazin Demet Şener'den, Sibel Taşçıoğlu'na: oyunculuğunla bizi mest ettin - Magazin haberleri

        Demet Şener'den, Sibel Taşçıoğlu'na: oyunculuğunla bizi mest ettin

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu'nun ayrılığı sonrası, akrabası Demet Şener ve rol arkadaşı Şebnem Bozoklu sosyal medya üzerinden duygusal paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:53
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        "Oyunculuğunla bizi mest ettin"
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        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı 'Pembe' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu için sette veda pastası kesildi.

        Veda sonrası Taşçıoğlu'nun akrabası olduğu bilinen emekli manken Demet Şener ve rol arkadaşı Şebnem Bozoklu, duygusal paylaşımlarda bulundu.

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        Şebnem Bozoklu paylaşımında; "Gördüğüm, çalıştığım en şahane oyunculardan birisin Sibel’ciğim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

        Demet Şener ise şu sözlerle duygularını dile getirdi; "Güzel kalplim benim Sibel Taşçıoğlu… Müthiş oyunculuğunla bizi mest ettin. Seninle gurur duyuyorum. Eminim, en kısa sürede seni yine ekranlarda keyifle izleyeceğiz. Vedanı tüm zarafetinle yaparak herkese o güzel yüreğini göstermişsin."

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        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        #Sibel Taşçıoğlu
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