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        Haberler Magazin Demet Şener'den Ömer Kutluay açıklaması: Oğlumla gurur duyuyorum - Magazin haberleri

        Demet Şener: Oğlumla gurur duyuyorum

        Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Kutluay, annesiyle birlikte Bebek'te görüntülendi. Oğlunun izinli olduğunu ve İstanbul'a geldiğini ifade eden Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah, başarısını katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:10
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay, izin günlerinde İstanbul'a geldi. Ömer Kutluay, annesi Demet Şener ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

        • 2

          "TÜM TÜRKİYE ADINA OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

          Oğluyla birlikte gezintiye çıkarak hasret gideren Demet Şener, Ömer Kutluay'ın izinli olduğu için İstanbul'a geldiğini söyledi. Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah başarısı katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" diye konuştu.

        • 3

          "ZORLUK ÇEKMİYORUM"

          İspanya'daki yaşantısına alıştığını ifade eden Ömer Kutluay, "Alıştım artık, zorluk çekmiyorum. Orada hayatım okul ve basketbol ile geçiyor. Arda ile (Güler) henüz karşılaşamadık" ifadelerini kullandı.

        • 4

          İKİ ÇOCUKLARI VAR

          2005 - 2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın İrem adında bir çocukları daha bulunuyor.

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