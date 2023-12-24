"TÜM TÜRKİYE ADINA OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Oğluyla birlikte gezintiye çıkarak hasret gideren Demet Şener, Ömer Kutluay'ın izinli olduğu için İstanbul'a geldiğini söyledi. Şener, "Sadece kendi adıma değil tüm Türkiye adına oğlumla gurur duyuyorum. İnşallah başarısı katlayarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam eder" diye konuştu.