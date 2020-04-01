Türk pop müziği yorumcularından biri olan Demet Sağıroğlu salgın nedeniyle hastanede tedavi görüyor.



Yapımcı Hakan Eren, 3 Nisan’da dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle buluşacak olan 'Yaşadım Saydın Mı?' single çalışmasının çıkış tarihini erteledi.

Eren, şarkıcıyla ilgili, "Demet’in tedavisine başlandı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

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