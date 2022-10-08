"BU DÖNEMDE EVİMİZ İLE İLGİLENİYORUM"

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmasının ardından evlerini tadilata vermeleri hakkında konuşan oyuncu, "Evimizi çok güvendiğim bir mimar arkadaşıma teslim etmiştim. Gözümüz hiç arkada kalmadı. En güzel yanı da tam da istediğimiz tarihte teslim edilmesi oldu. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız; ev ile ilgileniyorum. 10 yıl sonra ilk kez bunu size söylüyorum. Evimiz ile ilgileniyorum bu dönemde. Evlilik çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.