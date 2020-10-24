Demet Özdemir'in korkusu

KORKUSUNU AÇIKLADI



Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, "İleride popülaritenizi kaybetmek gibi bir endişeniz var mı? şeklindeki soruya, "Popülarite kaybetme korkum yok. Bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bunu popülariteye bağlamadığım için ikisini ayırabilirim. Kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de anlaştığım projelerde ve kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki o korkum var" diye yanıt verdi.