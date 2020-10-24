Demet Özdemir'in korkusu

Demet Özdemir, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisini hayatta tutan en büyük gücün ailesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "En büyük gücüm ailem. Sonra arkadaşlarım, işim. İlk üç hep bunlar olmuştur." şeklinde konuştu.
"TÜRKAN ŞORAY'I CANLANDIRMAK İSTERİM"
Demet Özdemir, "Sanat camiasından kimin hayatını canlandırmak istersiniz? sorusuna "Türkan Şoray'ı çok canlandırmak isterim. Onun Yeşilçam dünyasını, sinemasını canlandırmayı isterdim. Tabii onun dışında sayabileceğim çok saygın insanlar da var." diye yanıt verdi.
KORKUSUNU AÇIKLADI
Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, "İleride popülaritenizi kaybetmek gibi bir endişeniz var mı? şeklindeki soruya, "Popülarite kaybetme korkum yok. Bu saatten sonra sevilmesem tabii ki üzülürüm. Bunu popülariteye bağlamadığım için ikisini ayırabilirim. Kaybetmekten korktuğum şey aslında insanların sevgisi olur. Onunla ilgili de anlaştığım projelerde ve kendi yaşam tarzımda buna çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki o korkum var" diye yanıt verdi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Demet Özdemir, son dönemde hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili de konuştu: "Artık o haberlere bir şey diyemiyorum. Sosyal medyadan yeterince cevap vermeye çalışıyorum. Herkes merak ettiği için değil bu sorular devam etmesin diye. Bir erkek arkadaşım olursa bunu mutlaka görürsünüz. Şu an hayatımda kimse yok."
Sağ serçe parmağındaki yara bandı dikkat çeken oyuncu, sette iş kazası geçirdiğini söyledi.
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