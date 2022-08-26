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Demet Özdemir kınayı yaktı! Oğuzhan Koç... - Magazin haberleri

Oğuzhan Koç ile evlenecek olan Demet Özdemir kınayı yaktı!

28 Ağustos Pazar günü şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile dünyaevine girecek olan Demet Özdemir, kına gecesi yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı

26.08.2022 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Demet Özemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "Evet!" yanıtını vermişti.

  • DÜĞÜN ERTELENDİ

    Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. İkilinin, beklenen yoğun yağış nedeniyle düğünü 28 Ağustos Pazar gününe ertelediği konuşuluyor.

  • DEMET KINAYI YAKTI

    Koç'un bekarlığa veda partisinin ardından Özdemir de kına gecesi yaptı. Geceye, ünlü oyuncunun yakın arkadaşları ve ailesi katıldı.

  • Demet Özdemir'in kına yakıldığı sırada kırmızı duvağının altında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

  • BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNİ BASTI!

    Oğuzhan Koç, Özdemir ile dünyaevine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirmişti. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi basmıştı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Koç ile poz vermişti. Geceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katılmıştı.

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  • erdem37336 2022-08-26 10:20:48 Bu kadar kasmasalar kendilerini masrafları falan. nasılsa 3 gün sonra boşanacaklar. Klasik ünlü düğünü

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