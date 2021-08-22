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Demet Özdemir'in pembe kombinine beğeni yağdı - Magazin haberleri

Demet Özdemir'in pembe kombinine beğeni yağdı

Sosyal meyda hesabını aktif kullanan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün pembe kombiniyle objektif karşısında poz verdi. Dekoltesini çiçekle kapatan Özdemir'in verdiği pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü

22.08.2021 - 14:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Instagram hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan oyuncu Demet Özdemir, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "AŞI OLDUM"

    Öte yandan şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündem olan oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte Milas-Bodrum Havalimanı'nda objektiflere yansımıştı.

    İkinci doz aşı olduktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyen Özdemir, "Aşı oldum, birazcık garip hissettim ama toparladım." demişti. Oyuncunun, Oğuzhan Koç'un elini bir an olsun bırakmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "ARTIK AMELİYAT ETMEYİ ÖĞRENDİM"

    Demet Özdemir, basın mensuplarının, "Sürekli 'ayrıldılar' haberi çıkıyor ama siz hemen yalanlıyorsunuz." sözlerine, "Sürekli çıkmıyor, hemen 'sürekli' demeyin. Geçen gün çıktı o da asılsızdı." ifadelerini kullanarak, sitemde bulunmuştu.

    Şarkıcı ise konuyla ilgili, "Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken müdahale ediyor." sözleriyle, sevgilisine takılmıştı. Demet Özdemir de "Artık ameliyat etmeyi öğrendim." diyerek, hakkında asılsız haber yapanlara taş atmıştı.

  • "HABERİMİZ YOK!"

    Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü.

    Basına yansıyan haberlerin ardından Özdemir, iddialara jet hızıyla yanıt vermişti. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanlamıştı.

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