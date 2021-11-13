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Demet Özdemir: Estetiği fazla kaçırdım! - Magazin haberleri

Demet Özdemir: Estetiği fazla kaçırdım!

Daha önce yüz yogasına başladığını dile getiren Demet Özdemir, estetik yaptırdığı yönündeki söylentilere yanıt verdi. Filtreli bir pozunu, "Bugün estetiği fazla kaçırdım" notuyla Instagram'dan paylaşan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanladı

13.11.2021 - 12:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Son günlerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir (29), bir şampuan markasının reklam yüzü oldu. Önceki gün lansmanda arkadaşı Mert Vidinli ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti.

  • TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Sosyal medya kullanıcıları, "Demet Özdemir kötü ışık kurbanı mı yoksa estetik mi yaptırdı?" şeklinde yorumlar yağdırdı. Takipçilerini ikiye bölen Özdemir ise hakkında çıkan haberlere yanıt vermeyi ihmal etmedi.

  • "BUGÜN ESTETİĞİ FAZLA KAÇIRDIM!"

    Geçtiğimiz ay sporun yanı sıra yüz yogası yapmaya başladığını ve çok faydalı olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, filtreli pozunu 14,2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özdemir, esprili gönderisine, "Bugün estetiği fazla kaçırdım." notunu düşerek, dedikoduları yalanladı.

  • "HABERİMİZ YOK!"

    Öte yandan kısa bir süre önce Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü.

    Basına yansıyan haberlerin ardından Özdemir, iddialara jet hızıyla yanıt vermişti. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanlamıştı.

  • ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

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