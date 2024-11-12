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        Haberler Magazin Demet Özdemir'den New York'tan yeni pozlar - Magazin haberleri

        Demet Özdemir'den New York'tan yeni pozlar

        Ünlü oyuncu Demet Özdemir, New York tatilinden yeni paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:12
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          Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'u tercih eden Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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          Oyuncu, asansör ve şehirdeki pozlarının ardından gittiği bir tiyatrodan da fotoğraflar paylaştı.

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          Özdemir, tatilinin keyfini çıkarırken, takipçileriyle New York'taki deneyimlerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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