Demet Özdemir'den New York'tan yeni pozlar
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, New York tatilinden yeni paylaşımlar yaptı
Giriş: 12.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:12
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Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'u tercih eden Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Oyuncu, asansör ve şehirdeki pozlarının ardından gittiği bir tiyatrodan da fotoğraflar paylaştı.
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Özdemir, tatilinin keyfini çıkarırken, takipçileriyle New York'taki deneyimlerini de paylaşmayı ihmal etmiyor.
Fotoğraflar: Instagram
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