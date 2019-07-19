Demet Özdemir'in eğlenceli dansı

Geçtiğimiz günlerde, Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin ekranlara veda edeceği duyurulmuştu.

"TATİL GİBİ AMA DEĞİL"

Tatilini sette rol arkadaşlarıyla geçiren Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir, Cey Cey karakterini canlandıran Anıl Çelik'le çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Tatil gibi ama değil gibi de..." notunu düştü.

Oyuncu Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alıyordu. Bu tutkusundan vazgeçmeyen Demet Özdemir, bir beach'te Mert Davran ile dans ederken çevredeki tatilciler tarafından böyle görüntülendi.

İşte o görüntüler:

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in öğrencilik yıllarına ait Flash TV'de bir programda dans ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yıllar önce Ayşe Dinçer adlı şarkıcının Tiki tak tak isimli şarkısına çekilmiş bir klipte dans ederken görülen Özdemir’in büyük bir ilgi uyandıran o görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.