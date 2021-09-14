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Demet Özdemir'den Derya Özdemir açıklaması: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? - Magazin haberleri

Demet Özdemir: Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?

Geçtiğimiz ay Derya Özdemir'in düğününe katılmayan Demet Özdemir'in, ablası ile arasının açık olduğu iddia edilmişti. Konuya ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, çıkan haberlere tepki gösterdi

14.09.2021 - 12:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, geçtiğimiz ay Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in, ablasının düğününe katılmaması dikkat çekmişti.

  • 29 yaşındaki oyuncunun Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de, iki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

  • SİTEM ETTİ

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, çıkan haberlere tepki gösterdi.

  • "SEVGİ BAĞI"

    Derya Özdemir de ünlü oyuncu ile çekilen bu fotoğrafını, "Sevgi bağı, kardeş bağı..." notuyla yayınlayarak, iddialara son noktayı koydu.

  • "HABERİMİZ YOK!"

    Öte yandan kısa bir süre önce de Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç ile ayrıldığı ileri sürülmüştü. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı ilişkilerini noktaladığı konuşulmuştu.

    Basına yansıyan haberlerin ardından Özdemir, iddialara jet hızıyla yanıt vermişti. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanlamıştı.

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