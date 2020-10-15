Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Demet Evgar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Tek başına dolaşan Evgar, aradığı mağazayı bulamayınca uzun süre katları dolaştı.

Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin röportaj talebine sessiz kalarak, yoluna devam etti.