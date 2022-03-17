Bu akşam evleniyorlar!

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Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan Demet Evgar-Levent Babataş çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İkilinin bebek beklediği öne sürülmüştü. Henüz konuyla alakalı açıklama yapmayan çiftin, nikah masasına oturma kararı aldığı öğrenildi.

BU AKŞAM EVLENİYORLAR

tv100'ün haberine göre; Evgar ile Babataş, bu akşam evlerinde aileleriyle birlikte gerçekleştirecekleri sade bir törenle nikah masasına oturacak.

BM KADIN BİRİMİ TÜRKİYE'NİN İLK İYİ NİYET ELÇİSİ

Öte yandan UN Women, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türkiye’nin başarılı oyuncularından Demet Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak, Evgar’ı Türkiye ofisinin ilk iyi niyet elçisi olarak ilan etmişti.

Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlerin sahip olduğu ünvana Evgar, 7 Mart günü düzenlenen etkinlikte atanmıştı.

"BU BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Demet Evgar, organizasyonda BM Kadın Birimi tarafından Türkiye’nin ilk iyi niyet elçisi olarak görevlendirilmesi ve #BenKadınım projesi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

Kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm hakları kutladığımız ve hala süregelen eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi İyi Niyet Elçisi ilan edilmek tabii ki büyük bir gurur fakat büyük de bir sorumluluk. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin ortaklığıyla güçlendirerek, daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikâyesini daha fazla kadınla buluşturabilmek istiyorum.

Bu yola, 'Ben Kadınım Farkındayım, Değişiyorum ve Değiştiriyorum' diyerek çıktık. 'Ben kadınım şiddete karşıyım, ben kadınım haklarımın savunucusuyum, ben kadınım çalışmak istiyorum, çocuklarım için bakım hizmeti talep ediyorum, ben kadınım ihtiyaçlarıma yönelik hizmetlere erişebilmeliyim diyebilmek' istiyoruz. Yine iş birliği çerçevesinde kadınların farkındalığının artmasına destek olmak istiyorum. Birçok kadın maruz bırakıldığı şiddetin, eşitsizliklerin içine doğuyor. Artan farkındalıklarının değişime kavuşması, şiddete maruz bırakıldıklarında, eşitsizliklerle karşı karşıya kaldıklarında ses çıkarabilmeleri için onlarla birlikte yürümek ve onlara rol model hikayeleri sunabilmek istiyorum.