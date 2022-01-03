Koronavirüsü yendiler!

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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan (39), 26 Aralık'ta da ikinci kez hastalandığını duyurmuştu.

Karantinaya giren Arıkan, 10 gün sonra yeniden test yaptırdı. Sonucu negatif çıkan ünlü oyuncu, haberi halay çektiği bir video ile Instagram hesabından duyurdu.

BİR GÜZEL HABER DE DEMET AKBAĞ'DAN GELDİ

Koronavirüse yakalanan bir diğer ünlü isim de Demet Akbağ (62) olmuştu. Hastalığı atlatan Akbağ, günler sonra dışarı çıkıp, yürüyüş yaptı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, "Hiç adetim değildir, ayda yılda bir paylaşım yapıyorum. Ama 13 gün sonra sokağa çıkmanın verdiği mutlulukla ne yaptığımı bilmiyorum, aklım yerinde değil şu an heyecandan... Bu temiz havaya kavuşmanın coşkusunu belgelemek istedim." ifadelerini kullandı.