İkinci kez koronavirüse yakalandı!

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Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Arıkan, Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Enis Arıkan, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

AĞRISI VE ATEŞİ VAR

Bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini söyleyen 38 yaşındaki oyuncu, ayrıca ateşinin olduğunu ifade etti. Kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran Arıkan, ardından bir paylaşım daha yaptı.

Ünlü oyuncu, bu karesinde, "İkinci kez koronavirüs olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMANIN EKMEĞİNİ YİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz ağustos ayında koronürüsü atlayan Enis Arıkan, "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum." şeklinde konuşmuştu.