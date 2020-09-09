Oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan Akbağ, birkaç mağaza dolaştı.

Hızlı bir şekilde alışveriş yapan oyuncu, daha sonra oradan uzaklaştı.