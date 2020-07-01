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Oyuncu Demet Akbağ, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Keyifli hallerini sevenleriyle paylaşan Akbağ, bu kez imaj değişikliğine gitti.

Saç rengini açtıran usta oyuncu, üç tekerlekli ve arkasında sepeti olan bir bisikletin üzerinde otururken verdiği pozu "Bu benim ilk bisikletim" notuyla yayınladı. Demet Akbağ, yeni imajı ile takipçilerinden binlerce beğeni aldı.