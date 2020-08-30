Eşi ile birlikte çekilen eski bir karesini yayınlayan Demet Akbağ, paylaşımına şu notu düştü:

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız, bizim ailenin de özel günüdür aynı zamanda. Zafer'im ve kardeşim Kemal'in de doğum günü olması sebebiyle. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.