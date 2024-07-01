Demet Akalın tatilde
Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ile Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 01.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:41
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Akalın ile Okan Kurt Bodrum'da görüntülendi.
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Çift, Yalıkavak’taki bir plajdaydı. 14 kilo veren Demet Akalın'ın fit hali dikkat çekti.
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Bronzlaşan Demet Akalın, Okan Kurt ile plajın iskelesinden denize girdi. Demet Akalın'ın bir hayli keyifli olduğu görüldü.
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Sohbet sonrası Okan Kurt, kendisini serin sulara bıraktı.
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