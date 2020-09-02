Okulların açılıp, açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan Demet Akalın, Hira'nın okulu ile ilgili konuştu.

48 yaşındaki Akalın, konuyla ilgili şunları söyledi:

Şimdilik online eğitim var mecburen. Biz sitede oturanlar toplanıp, öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum.