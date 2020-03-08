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Okan Kurt ile boşanmasının ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren popçu Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti. Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demet Akalın, ailece çekilen eski bir karelerini "Teyzem gitti... Mekanı cennet olsun..." notuyla paylaştı. Takipçileri ise Akalın'a başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.