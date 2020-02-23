"NEDİR SİZDEKİ BU ALEYNA KISKANÇLIĞI"

Fake (sahte) hesaplar çok sıkmadı mı? Nedir sizdeki bu Aleyna kıskançlığı! Önce Demet (Akalın) denen teyze, şimdi Aynur (Aydın). Çok komiksiniz. Aleyna sizi takmıyor bile. İstediğiniz kadar yazın, karalayın. Başarıya devam, siz de kudurmaya devam.